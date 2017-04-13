Зинедин Зидан: Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны.

Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма. Если бы счет стал 2:0, все могло сложиться бы по-другому. Но мы проявили терпение и сумели сравнять счет в начале второго тайма. После этого пошла иная игра. Мы проявили характер и лучше отбирали мяч.

Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько сэйвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У «Баварии» отличные игроки и прекрасная команда. Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю.

Криштиану был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить еще. Гарет Бейл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьезного. В то же время я доволен игрой Асенсио, который его заменил», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.