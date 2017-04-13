Карло Анчелотти: Роналду решил исход матча
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Все
решили детали. Мы не реализовали пенальти и упустили шанс сделать 2:0. Мы
пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча. Криштиану решил исход матча. Думаю, мы хорошо
его сдерживали до красной карточки. Через неделю нам будет очень тяжело, но у
нас все еще остается шанс, и мы постараемся его использовать. Мы сделаем все
возможное.
Нам не повезло сегодня. Иногда случается, что
ты не забиваешь пенальти. Это не в первый раз и не в последний. Но мы можем
опираться на игру, показанную в первом тайме. В Мадриде будет тяжелее, но мы
все еще в игре.
Видаль - наш штатный пенальтист, у него
достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе. Думаю,
Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к ответному матчу. Я не виню
Мартинеса. Это очень важный игрок для нас», - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Счет
в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи
углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек
не сумел реализовать пенальти.
Во втором
тайме лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду восстановил равновесие в
игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу
«сливочным».
Добавим, что подопечные
Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави
Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция