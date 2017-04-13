Карло Анчелотти: Роналду решил исход матча

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Все решили детали. Мы не реализовали пенальти и упустили шанс сделать 2:0. Мы пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча. Криштиану решил исход матча. Думаю, мы хорошо его сдерживали до красной карточки. Через неделю нам будет очень тяжело, но у нас все еще остается шанс, и мы постараемся его использовать. Мы сделаем все возможное.



Нам не повезло сегодня. Иногда случается, что ты не забиваешь пенальти. Это не в первый раз и не в последний. Но мы можем опираться на игру, показанную в первом тайме. В Мадриде будет тяжелее, но мы все еще в игре.

Видаль - наш штатный пенальтист, у него достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе. Думаю, Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к ответному матчу. Я не виню Мартинеса. Это очень важный игрок для нас», - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.