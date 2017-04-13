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Криштиану Роналду: У «Баварии» остаются шансы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Именно Роналду забил оба мяча своей команды в этой игре.

«У нас отличное преимущество, но исход схватки еще не определен. «Бавария» - сильная команда, и шансы у нее остаются», - цитирует Роналду официальный твиттер УЕФА.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным». 

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.

Матч

Бавария - Реал - 1:2 (1:0)

Голы

Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).

Состав

Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду

Незабитые пенальти

Видаль (Бавария), 45

Предупреждения:

Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45

Удаления:

Мартинес, 61 - нет

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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