Криштиану Роналду: У «Баварии» остаются шансы
Нападающий
мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Баварией»
в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
Именно
Роналду забил оба мяча своей команды в этой игре.
«У нас отличное
преимущество, но исход схватки еще не определен. «Бавария» - сильная команда, и
шансы у нее остаются», - цитирует Роналду официальный твиттер УЕФА.
Счет
в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи
углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек
не сумел реализовать пенальти.
Во втором
тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте
нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».
Добавим, что подопечные
Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави
Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция