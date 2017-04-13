Криштиану Роналду: У «Баварии» остаются шансы

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

Именно Роналду забил оба мяча своей команды в этой игре.

«У нас отличное преимущество, но исход схватки еще не определен. «Бавария» - сильная команда, и шансы у нее остаются», - цитирует Роналду официальный твиттер УЕФА.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.