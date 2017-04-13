Президент РАФ Кирьянов посетил Сочи Автодром
12 апреля
президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов посетил Сочи
Автодром с контрольным визитом в преддверии Гран-при
России-2017.
Как сообщает Autosport, Виктор Кирьянов высоко оценил уровень
готовности Сочи Автодрома к четвертому в истории России Гран При Формулы 1 и
отметил, что фактический ход работ полностью соответствует утвержденному плану.
Президент РАФ осмотрел
инфраструктуру автодрома и гоночное полотно, уделив особое внимание изменениям
в зоне вылета в районе второго поворота – теперь там установлены дополнительные
искусственные дорожные неровности - «лежачие полицейские» общей длиной 80
метров. Данная конструкция не позволит гонщикам получать преимущество, когда те
оказываются в зоне вылета.
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