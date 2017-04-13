Президент РАФ Кирьянов посетил Сочи Автодром

12 апреля президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов посетил Сочи Автодром с контрольным визитом в преддверии Гран-при России-2017.

Как сообщает Autosport, Виктор Кирьянов высоко оценил уровень готовности Сочи Автодрома к четвертому в истории России Гран При Формулы 1 и отметил, что фактический ход работ полностью соответствует утвержденному плану.

Президент РАФ осмотрел инфраструктуру автодрома и гоночное полотно, уделив особое внимание изменениям в зоне вылета в районе второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности - «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция не позволит гонщикам получать преимущество, когда те оказываются в зоне вылета.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.