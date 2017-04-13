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Дрогба перешел в «Финикс» и стал совладельцем клуба

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Ивуарийаский нападающий Дидье Дрогба стал игроком американского клуба «Сиэтл Райзин». Об этом сообщает официальный сайт USL.

Кроме того, футболист также стал совладельцем клуба. USL – вторая по силе лига в США, где и выступает «Сиэтл».

«Необычно быть и игроком, и владельцем клуба одновременно, но это должно быть захватывающе. Это хороший переход для меня, так как я хочу продолжать играть, но вместе с тем мне почти 40, и для меня важно подготовиться к периоду после завершения карьеры. У меня были предложения от клубов из Китая, от клубов АПЛ и Чемпионшипа, но они касались только выступлений в качестве футболиста», - сказал Дрогба.

39-летний Дидье Дрогба наиболее известен по выступлениям за «Челси». В этой команде он четырежды стал чемпионом Англии, столько же раз выиграл Кубок Англии. Также он стал победителем Лиги чемпионов.

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