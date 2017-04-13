Дрогба перешел в «Финикс» и стал совладельцем клуба
Ивуарийаский нападающий Дидье Дрогба стал игроком американского
клуба «Сиэтл Райзин». Об этом сообщает официальный сайт USL.
Кроме того, футболист также стал совладельцем клуба. USL –
вторая по силе лига в США, где и выступает «Сиэтл».
«Необычно быть и игроком, и владельцем клуба одновременно,
но это должно быть захватывающе. Это хороший переход для меня, так как я хочу
продолжать играть, но вместе с тем мне почти 40, и для меня важно подготовиться
к периоду после завершения карьеры. У меня были предложения от клубов из Китая,
от клубов АПЛ и Чемпионшипа, но они касались только выступлений в качестве
футболиста», - сказал Дрогба.
39-летний Дидье Дрогба наиболее известен по выступлениям за «Челси».
В этой команде он четырежды стал чемпионом Англии, столько же раз выиграл Кубок
Англии. Также он стал победителем Лиги чемпионов.