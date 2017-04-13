Крэйг Шекспир: Конечно, у «Лестера» остаются шансы
Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«В
перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать Гризманна, которому
мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной
работы, то здесь мы были на высоте. Роберт Хут - большая потеря для нас, но мы
понимали, что рискуем. Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя
шансов на это немного.
Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим
продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача.
Будет очень и очень трудно, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы
сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов«, - цитирует Шекспира официальный сайт
УЕФА.
Единственный
гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн,
который реализовал пенальти на 28-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0) Гризманн 28 (1:0 - пен.). Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77) Йонас Эрикссон (Швеция) 12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77)
Йонас Эрикссон (Швеция)
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция