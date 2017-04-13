Крэйг Шекспир: Конечно, у «Лестера» остаются шансы

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился впечатлениями после матча против «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«В перерыве сделали перестановки, чтобы лучше контролировать Гризманна, которому мы давали слишком много пространства между линиями. Что касается приложенных усилий и усердной работы, то здесь мы были на высоте. Роберт Хут - большая потеря для нас, но мы понимали, что рискуем. Надеюсь, Уэс Морган восстановится к ответной игре, хотя шансов на это немного.

Конечно же, у нас остаются шансы. Хотим продолжить борьбу в турнире, но понимаем, что впереди у нас трудная задача. Будет очень и очень трудно, надо создать больше моментов, чем сегодня, но мы сильны дома, и наши болельщики любят вечера Лиги чемпионов«, - цитирует Шекспира официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 28-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.