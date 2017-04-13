Энди Кинг: «Лестер» рассчитывал сохранить шансы на общую победу
Полузащитник «Лестера» Энди Кинг поделился впечатлениями
после матча против» Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:1.
«Мы рассчитывали сохранить шансы на общую победу после этого матча и добились цели. Надеюсь, в ответной встрече сможем изменить ход противостояния, как в предыдущем круге. Знаем, что мы сильны у себя дома и можем доставить сопернику проблемы», - цитирует Кинга официальный сайт УЕФА.
Единственный
гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн,
который реализовал пенальти на 28-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.
Матч
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77)
Предупреждения:
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция