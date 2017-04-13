Энди Кинг: «Лестер» рассчитывал сохранить шансы на общую победу

Полузащитник «Лестера» Энди Кинг поделился впечатлениями после матча против» Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы рассчитывали сохранить шансы на общую победу после этого матча и добились цели. Надеюсь, в ответной встрече сможем изменить ход противостояния, как в предыдущем круге. Знаем, что мы сильны у себя дома и можем доставить сопернику проблемы», - цитирует Кинга официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 28-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.