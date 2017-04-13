Диего Симеоне: «Лестер» силен дома, нас ждет сложный матч

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Они («Лестер») сильны дома, нас ждет сложный и упорный матч. Они будут контролировать ход матча при поддержке своих болельщиков, но мы должны играть встречать их там, где нам удобнее всего это делать.

Важно, что мы сегодня не пропустили. В первом тайме «Лестер» казался в опасной командой, во второй половине – уже в меньшей степени. Мы не смогли разгромить их, но одержали важную победу. Гризманн взял на себя ответственность за пенальти, и это хорошо», - цитирует Симеоне Marca.

Единственный гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 28-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.