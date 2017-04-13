Диего Симеоне: «Лестер» силен дома, нас ждет сложный матч
Главный тренер «Атлетико» Диего
Симеоне поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в 1/4 финала Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Они («Лестер») сильны дома, нас
ждет сложный и упорный матч. Они будут контролировать ход матча при поддержке
своих болельщиков, но мы должны играть встречать их там, где нам удобнее всего
это делать.
Важно, что мы сегодня не
пропустили. В первом тайме «Лестер» казался в опасной командой, во второй
половине – уже в меньшей степени. Мы не смогли разгромить их, но одержали
важную победу. Гризманн взял на себя ответственность за пенальти, и это хорошо»,
- цитирует Симеоне Marca.
Единственный
гол в этой встрече забил французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн,
который реализовал пенальти на 28-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Англии.
Матч
Атлетико - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Гризманн 28 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Луис, Габи, Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Торрес (Парти, 75), Гризманн
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Хут, Беналуань, Дринкуотер, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди (Слимани, 77)
Предупреждения:
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция