Сократис Папастатопулос: В УЕФА должны понять, что мы не животные
Защитник
дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос выразил недовольство тем, что
матч с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов не был перенесен на более поздний
срок. Напомним, что «Боруссия» уступила со счетом 2:3.
Матч был перенесен со вторника на среду после инцидента со
взрывом возле автобуса «Боруссии», от которого пострадал защитник Марк Бартра,
оказавшийся в больнице.
«Прежде всего, я счастлив, что я
жив. Это был самый тяжелый день в моей жизни. Никому не пожелал бы пройти через
это. После случившегося вчера я не могу думать о сегодняшней игре.
Они (УЕФА) должны понять, что мы
не животные. У нас есть семьи, дети. Я рад, что все работники клуба и игроки
живы. Сегодня очень тяжело было играть в футбол и думать о футболе», - цитирует
Папастатопулоса ESPN.
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3). Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85) Фабиньо (Монако), 18 Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87 Даниэле Орсато (Италия) 12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Фабиньо (Монако), 18
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Даниэле Орсато (Италия)
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция