Сократис Папастатопулос: В УЕФА должны понять, что мы не животные

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос выразил недовольство тем, что матч с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов не был перенесен на более поздний срок. Напомним, что «Боруссия» уступила со счетом 2:3.

Матч был перенесен со вторника на среду после инцидента со взрывом возле автобуса «Боруссии», от которого пострадал защитник Марк Бартра, оказавшийся в больнице.

«Прежде всего, я счастлив, что я жив. Это был самый тяжелый день в моей жизни. Никому не пожелал бы пройти через это. После случившегося вчера я не могу думать о сегодняшней игре.

Они (УЕФА) должны понять, что мы не животные. У нас есть семьи, дети. Я рад, что все работники клуба и игроки живы. Сегодня очень тяжело было играть в футбол и думать о футболе», - цитирует Папастатопулоса ESPN.