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День в истории. Гарри Каспарову исполнилось 54 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский шахматист Гарри Каспаров. Ему исполнилось 54 года.

Гарри Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам. В матче за титул чемпиона мира он победил своего соотечественника Анатолия Карпова в 1985 году. Каспаров – международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион СССР, чемпион России. Восьмикратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад: четырежды в составе команды СССР (1980, 1982, 1986, 1988) и четырежды в составе команды России (1992, 1994, 1996, 2002). Обладатель 11 «Шахматных оскаров».

С 1985 по 2006 год Каспаров с небольшими перерывами занимал единоличное первое место в рейтинге ФИДЕ. В 2014 году участвовал в выборах президента ФИДЕ, проиграв действующему президенту Кирсану Илюмжинову.

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