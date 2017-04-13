День в истории. Гарри Каспарову исполнилось 54 года
Сегодня отмечает день рождения
знаменитый советский и российский шахматист Гарри Каспаров. Ему исполнилось 54
года.
Гарри Каспаров – 13-й чемпион
мира по шахматам. В матче за титул чемпиона мира он победил своего
соотечественника Анатолия Карпова в 1985 году. Каспаров – международный гроссмейстер,
заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион СССР, чемпион России. Восьмикратный победитель Всемирных Шахматных
олимпиад: четырежды в составе команды СССР (1980, 1982, 1986, 1988) и четырежды
в составе команды России (1992, 1994, 1996, 2002). Обладатель 11 «Шахматных
оскаров».
С 1985 по 2006 год Каспаров с небольшими перерывами занимал
единоличное первое место в рейтинге ФИДЕ. В 2014 году участвовал в выборах
президента ФИДЕ, проиграв действующему президенту Кирсану Илюмжинову.