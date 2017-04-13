День в истории. Татьяне Навке исполнилось 42 года
Сегодня отмечает день рождения российская фигуристка, олимпийская
чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Ей исполнилось 42 года.
Навка родилась в Днепропетровске и начинала свою карьеру в Украине. Она
была чемпионкой Украины среди юниоров. В 1988 году 13-летняя фигуристка
переехала в Москве. Позднее выступала за сборную Белоруссии в паре с
Самвелом Гезаляном, а затем с Николаем Морозовым, с первым она также успела
выступить за сборную СССР.
Затем Навка выступала за Россию в дуэте с Романом Костомаровым. Именно с
ним она и завоевала главные победы в своей карьере. Пара трижды выиграла
чемпионат Европы, дважды – чемпионат мира, три раз – чемпионат России, а также
завоевала золото Олимпиады-2006 в Турине.
После победы на Олимпиаде Навка и Костомаров решили завершить карьеру и
выступать в ледовых шоу.