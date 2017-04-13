День в истории. Татьяне Навке исполнилось 42 года

Сегодня отмечает день рождения российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Ей исполнилось 42 года.

Навка родилась в Днепропетровске и начинала свою карьеру в Украине. Она была чемпионкой Украины среди юниоров. В 1988 году 13-летняя фигуристка переехала в Москве. Позднее выступала за сборную Белоруссии в паре с Самвелом Гезаляном, а затем с Николаем Морозовым, с первым она также успела выступить за сборную СССР.

Затем Навка выступала за Россию в дуэте с Романом Костомаровым. Именно с ним она и завоевала главные победы в своей карьере. Пара трижды выиграла чемпионат Европы, дважды – чемпионат мира, три раз – чемпионат России, а также завоевала золото Олимпиады-2006 в Турине.

После победы на Олимпиаде Навка и Костомаров решили завершить карьеру и выступать в ледовых шоу.