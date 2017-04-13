«Монреаль» дома уступил «Рейнджерс»
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Рейнджерс»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Рейнджерс».
В составе победителей отличились Тэннер Глэсс и Михаэль Грабнер. За «Монреаль»
в этом матче играли россияне Андрей Марков, Никита Нестеров и Александр
Радулов. Это был первый матч в серии, «Рейнджерс» лидирует со счетом 1-0.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
Счет в серии – 0-1
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Глэсс 9:50 (0:1). Грабнер (Фаст), 58:50 (0:2).
Место и дата
13 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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