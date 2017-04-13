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«Бостон» одержал волевую победу над «Оттавой», Худобин остался в запасе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».

Хозяева открыли счет во втором периоде – отличился Бобби Райан. В третьем периоде победу гостям принесли точные броски Фрэнка Ватрано и Брэда Маршана. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин весь матч провел в запасе. В воротах играл Туукка Раск. Это был первый матч в серии, «Бостон» повел со счетом 1-0.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/4 финала

Матч

Оттава - Бостон - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы:

Райан (Карлссон), 30:28 (1:0). Ватрано (МакКуэйд, Нэш), 44:55 (1:1). Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 57:27 (1:2).

Место и дата

13 апреля 02:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0-1

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