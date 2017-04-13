«Бостон» одержал волевую победу над «Оттавой», Худобин остался в запасе
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».
Хозяева открыли счет во втором периоде – отличился Бобби Райан. В
третьем периоде победу гостям принесли точные броски Фрэнка Ватрано и Брэда
Маршана. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин весь матч провел в запасе.
В воротах играл Туукка Раск. Это был первый матч в серии, «Бостон» повел со счетом
1-0.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/4 финала
Счет в серии – 0-1
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