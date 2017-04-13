«Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин заработал два очка

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Коламбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличились Брайан Раст, Фил Кессел и Ник Бонино. Российский форвард Евгений Малкин заработал два очка за результативные передачи. У «Коламбуса» гол в активе Мэтта Калверта. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отыграл весь матч.

Это был первый матч в серии, «Питтсбург» повел со счетом 1-0.

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