Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль0 : 2Рейнджерс
Хоккей  Миннесота0 : 0Сент-Луис
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Питтсбург3 : 1Коламбус
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сергею Гончару исполнилось 43 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист Сергей Гончар. Ему исполнилось 43 года.

Сергей Гончар выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Вашингтон», «Бостон», магнитогорский «Металлург», «Питтсбург», «Оттаву», «Даллас» и «Монреаль». Выступал на позиции защитника, при этом показывал высокую результативность для своего амплуа.

В составе «Питтсбурга» Гончар в 2009 году стал победителем Кубка Стэнли. Пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ. В составе сборной России он завоевал бронзовую и серебряные медали на чемпионатах мира, а также медали аналогичного достоинства на Олимпиадах.

В 2015 году Гончар завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Питтсбурга».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Гончар: Очень обидно за игроков НХЛ, если их не отпустят на ОлимпиадуСергей Гончар: Очень обидно за игроков НХЛ, если их не отпустят на ОлимпиадуКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с Сергеем Гончаром – легендарным защитником, сейчас работающим тренером «Пенс».Сергей Гончар: Удивило, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.Сергей Гончар: Джастин Шульц по игре похож на меняКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.Сергей Гончар: Совмещение Знарка - это вполне нормальноБывший защитник сборной России Сергей Гончар считает допустимым совмещение Олегом Знарком постов главного тренера в СКА и в национальной команде.Алексей Морозов: Малкин прибавлял по ходу плей-офф НХЛБывший нападающий «Питтсбурга» Алексей Морозов считает, что соотечественник-форвард «пингвинов» Евгений Малкин смог добиться прогресса по ходу плей-офф НХЛ и сделать значительный вклад в завоевание своей командой Кубка Стэнли.Сергей Гончар: Оба Кубка Стэнли для меня одинаково важныРоссийский тренер защитников «Питтсбурга» Сергей Гончар, который во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли, считает оба трофея ценными в равной степени.А может, включить Сергея Гончара в штаб сборной России на Кубке мира?А может, включить Сергея Гончара в штаб сборной России на Кубке мира?Сергей Гончар стал вторым россиянином после Вячеслава Фетисова, кто смог завоевать Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер.Женя, вези Кубок Стэнли в Магнитогорск – к Кубку Гагарина! 5 гвоздей НХЛ (видео)Женя, вези Кубок Стэнли в Магнитогорск – к Кубку Гагарина! 5 гвоздей НХЛ (видео)Обозреватель Sovsport.ru делится впечатлениями о том, как «Питтсбург» стал чемпионом, обыграв в финале «Сан-Хосе».Сергей Гончар: Тютин и Емелин попадут в окончательный состав сборной России на Кубок мираТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар поделился мнением о защитниках сборной России на Кубке мира в Торонто, а также прокомментировал обмен Сергея Плотникова в «Аризону».Евгений Малкин: Кто вам сказал, что у меня дурацкие шутки?!Евгений Малкин: Кто вам сказал, что у меня дурацкие шутки?!Евгений Малкин дал отличное интервью сайту Sportsnet.ca, рассказав о своем детстве, приметах и о том, кого он считает лучшим хоккеистом НХЛ.Сергей Гончар: Если буду полезен сборной России в качестве тренера, я готов поработатьРоссийский хоккеист Сергей Гончар, объявивший о завершении карьеры, готов работать в национальной команде, если будет полезен.Гончар стал тренером «Питтсбурга»Российский защитник Сергей Гончар завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Питтсбурга», сообщает официальный сайт клуба НХЛ.Анна Кастерова: Девушки-ведущие могут составить конкуренцию Губерниеву и УткинуАнна Кастерова: Девушки-ведущие могут составить конкуренцию Губерниеву и УткинуЖурналист, телеведущая и подруга Евгения Малкина дает большое интервью Sovsport.ru – о переезде в США, «Ударе головой» и «Матч ТВ».«Питтсбург» не стал подписывать контракт с ГончаромРуководство «Питтсбурга» не стало заключать контракт с российским защитником Сергеем Гончаром, сообщает официальный сайт клуба.Илья Ковальчук: Верю, что «Матч ТВ» будет лучше ESPN (привет Тине Канделаки)Илья Ковальчук: Верю, что «Матч ТВ» будет лучше ESPN (привет Тине Канделаки)Обозреватель Sovsport.ru приехал в Питер и взял эксклюзивное интервью у капитана СКА Ильи Ковальчука.Илья Ковальчук: Я много играл в теннис этим летом с ГончаромОбозреватель Sovsport.ru приехал в Питер и взял эксклюзивное интервью у капитана СКА Ильи Ковальчука.Сергей Гончар: Пока не думаю о рекордахОбозреватель Sovsport.ru взял интервью у защитника Сергея Гончара, который в 41 год подписал новый контракт с «Питтсбургом».Сергей Гончар: Подписал контракт с «Питтсбургом», а остальные подробности опустимОбозреватель Sovsport.ru взял интервью у защитника Сергея Гончара, который в 41 год подписал новый контракт с «Питтсбургом».Сергей Гончар: Не могу сказать, что хочу точно заниматься тренерской карьеройОбозреватель Sovsport.ru взял интервью у защитника Сергея Гончара, который в 41 год подписал новый контракт с «Питтсбургом».Сергей Гончар: Буду играть до тех пор, пока спорт приносит удовольствие, и позволяет здоровьеОбозреватель Sovsport.ru взял интервью у защитника Сергея Гончара, который в 41 год подписал новый контракт с «Питтсбургом».
Шахматы
День в истории. Гарри Каспарову исполнилось 54 года
Футбол
Сократис Папастатопулос: В УЕФА должны понять, что мы не животные
Футбол
Диего Симеоне: «Лестер» силен дома, нас ждет сложный матч
Футбол
Крэйг Шекспир: Конечно, у «Лестера» остаются шансы
все новости
Сергей Гончар
Сергей Гончарвсе новости