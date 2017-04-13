День в истории. Сергею Гончару исполнилось 43 года

Сегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист Сергей Гончар. Ему исполнилось 43 года.

Сергей Гончар выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Вашингтон», «Бостон», магнитогорский «Металлург», «Питтсбург», «Оттаву», «Даллас» и «Монреаль». Выступал на позиции защитника, при этом показывал высокую результативность для своего амплуа.

В составе «Питтсбурга» Гончар в 2009 году стал победителем Кубка Стэнли. Пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ. В составе сборной России он завоевал бронзовую и серебряные медали на чемпионатах мира, а также медали аналогичного достоинства на Олимпиадах.

В 2015 году Гончар завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Питтсбурга».