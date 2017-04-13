Томас Мюллер: У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«В матче были различные фазы. У нас были хорошие возможности, мы могли сделать счет 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у «Реала» не были ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом произошло удаление.

Таким образом, чаша весов перевесила в другую сторону. В итоге мы рады, что счет остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс все исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде», - цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.