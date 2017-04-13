Томас Мюллер: У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после
матча с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом
1:2.
«В матче были различные фазы. У нас были хорошие возможности, мы
могли сделать счет 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у «Реала»
не были ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в
итоге навес с фланга, гол. А потом произошло удаление.
Таким образом, чаша весов перевесила в другую сторону. В итоге
мы рады, что счет остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс все
исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная
команда для того, чтобы победить в Мадриде», - цитирует Мюллера официальный
сайт «Баварии».
Счет
в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи
углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек
не сумел реализовать пенальти.
Во
втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте
нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».
Добавим,
что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку
испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная
игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2). Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81) Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду Видаль (Бавария), 45 Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45 Мартинес, 61 - нет Никола Риццоли (Италия) 12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Видаль (Бавария), 45
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Мартинес, 61 - нет
Никола Риццоли (Италия)
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция