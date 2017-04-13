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День в истории. Карлесу Пуйолю исполнилось 39 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный защитник из Испании Карлес Пуйоль. Ему исполнилось 39 лет.

Всю клубную карьеру Пуйоль провел в «Барселоне», воспитанником которой он и является.  За первую команду «Барсы» он выступал с 1999 по 2014 год. В составе «Барселоны» Пуйоль шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок страны.

Трижды «Барселона» с Пуйолем становилась победителем Лиги чемпионов, дважды выигрывала Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вместе со сборной с Испании Карлес стал чемпионом мира и Европы. Серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее.

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