День в истории. Карлесу Пуйолю исполнилось 39 лет
Сегодня отмечает день рождения известный защитник из Испании Карлес
Пуйоль. Ему исполнилось 39 лет.
Всю клубную карьеру Пуйоль провел в «Барселоне», воспитанником которой
он и является. За первую команду «Барсы»
он выступал с 1999 по 2014 год. В составе «Барселоны» Пуйоль шесть раз
становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, шесть раз –
Суперкубок страны.
Трижды «Барселона» с Пуйолем становилась победителем Лиги чемпионов,
дважды выигрывала Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Вместе со сборной с Испании Карлес стал чемпионом мира и Европы.
Серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее.
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