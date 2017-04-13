Мануэль Нойер: Счет мог быть и крупнее
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер
поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Важно покидать поле в полном составе. После удаления у нас не
получалось владеть мячом, не хватало точности. Счет в итоге мог быть и крупнее.
Мы верим, что сможем все исправить. В первом тайме мы были лучшей командой. Мы
могли сделать счет 2:0 и 3:0, но не хватило уверенности в себе», - цитирует
Нойера официальный сайт «Баварии».
Счет
в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи
углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек
не сумел реализовать пенальти.
Во
втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте
нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».
Добавим,
что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку
испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная
игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2). Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81) Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду Видаль (Бавария), 45 Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45 Мартинес, 61 - нет Никола Риццоли (Италия) 12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Видаль (Бавария), 45
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Мартинес, 61 - нет
Никола Риццоли (Италия)
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция