Мануэль Нойер: Счет мог быть и крупнее

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Важно покидать поле в полном составе. После удаления у нас не получалось владеть мячом, не хватало точности. Счет в итоге мог быть и крупнее. Мы верим, что сможем все исправить. В первом тайме мы были лучшей командой. Мы могли сделать счет 2:0 и 3:0, но не хватило уверенности в себе», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.