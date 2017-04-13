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Мануэль Нойер: Счет мог быть и крупнее

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Голкипер  «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Важно покидать поле в полном составе. После удаления у нас не получалось владеть мячом, не хватало точности. Счет в итоге мог быть и крупнее. Мы верим, что сможем все исправить. В первом тайме мы были лучшей командой. Мы могли сделать счет 2:0 и 3:0, но не хватило уверенности в себе», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным». 

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.

Матч

Бавария - Реал - 1:2 (1:0)

Голы

Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).

Состав

Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду

Незабитые пенальти

Видаль (Бавария), 45

Предупреждения:

Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45

Удаления:

Мартинес, 61 - нет

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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