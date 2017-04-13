День в истории. Руди Феллеру исполнилось 57 лет

Сегодня отмечает день рождения известный немецкий футболист и тренер Руди Феллер. Ему исполнилось 57 лет.

В качестве игрока выступал за «Киккерс», «Мюнхен 1860», «Вердер», «Рому», «Марсель», «Байер» и сборной Германии. Как тренер работал со сборной Германии, «Байером» и «Ромой», после чего стал спортивным директором «Байера».

В 1990 году Феллер вместе со сборной Германии стал чемпионом мира, а четырьмя годами ранее- вице-чемпионом. Вместе с «Ромой» он выиграл Кубок Италии, вместе с «Марселем» - Кубок европейских чемпионов. Как тренер он стал вице-чемпионом мира 2002 года.