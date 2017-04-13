Филипп Лам: Удаление Мартинеса сильно подкосило нас
Защитник
«Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала»
в 1/4 финала. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.
«В первом тайме мы все держали под
контролем, но недостаточно последовательно использовали свободные зоны. Перелом
в матче случился, когда мы пропустили.
Удаление Мартинеса нас сильно подкосило», - цитирует Лама официальный сайт «Баварии».
Счет
в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи
углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек
не сумел реализовать пенальти.
Во
втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте
нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».
Добавим,
что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку
испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.
Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция