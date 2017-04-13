Филипп Лам: Удаление Мартинеса сильно подкосило нас

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

«В первом тайме мы все держали под контролем, но недостаточно последовательно использовали свободные зоны. Перелом в матче случился, когда мы пропустили. Удаление Мартинеса нас сильно подкосило», - цитирует Лама официальный сайт «Баварии».

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Артуро Видаль, который отличился с подачи углового. Позже чилиец мог удвоить преимущество своей команды, однако, хавбек не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Криштиану Роналду восстановил равновесие в игре, а на 77-й минуте нападающий вывел свою команду вперед и принес победу «сливочным».

Добавим, что подопечные Карло Анчелотти проводили матч в меньшинстве, поскольку испанский защитник Хави Мартинес был удален на 61-й минуте.

Ответная игра между командами состоится 18 апреля в Мадриде.