День в истории. Клаудио Браво исполнилось 34 года
Сегодня отмечает день рождения голкипер «Манчестер Сити» и сборной Чили
Клаудио Браво. Ему исполнилось 34 года.
Начинал карьеру голкипер в «Коло-Коло», с которым в 2006 году стал
чемпионом Чили. Затем в этом же году после победы в Апертуре он перебрался в «Реал
Сосьедад», за который в итоге отыграл восемь лет.
В 2014 году вратарь перешел в «Барселону», а на данный момент является
игроком «Манчестер Сити», где пока не смог закрепиться в основе. Вместе с «Барселоной»
Браво дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл Лигу чемпионов,
Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Отметим также, что Браво дважды становился победителем Кубка Америки в
составе сборной Чили. На обоих турнирах он был признан лучшим вратарем. Также в
2009 году его признали лучшим футболистом года в Чили.