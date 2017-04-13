День в истории. Клаудио Браво исполнилось 34 года

Сегодня отмечает день рождения голкипер «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво. Ему исполнилось 34 года.

Начинал карьеру голкипер в «Коло-Коло», с которым в 2006 году стал чемпионом Чили. Затем в этом же году после победы в Апертуре он перебрался в «Реал Сосьедад», за который в итоге отыграл восемь лет.

В 2014 году вратарь перешел в «Барселону», а на данный момент является игроком «Манчестер Сити», где пока не смог закрепиться в основе. Вместе с «Барселоной» Браво дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Отметим также, что Браво дважды становился победителем Кубка Америки в составе сборной Чили. На обоих турнирах он был признан лучшим вратарем. Также в 2009 году его признали лучшим футболистом года в Чили.