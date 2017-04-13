Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра
четверга.
1. СКА во втором овертайме все же дожал «Магнитку» и вышел вперед в
серии. Матч получился затяжным, но интересным. Следующая игра пройдет 14
апреля.
2. Из-за затянувшегося хоккея зрители «Матч ТВ» не смогли увидеть игру «Баварии»
и «Реала». А посмотреть там было на что. Если коротко, то Мадрид победил 2:1, а
Роналду сделал дубль.
3. В параллельном матче «Атлетико» обыграл «Лестер». Счет 1:0 обещает
острую борьбу в ответной игре.
4. Вспомним и о более ранних событиях. Так, «Боруссия» и «Монако» сыграли
перенесенный накануне из-за взрыва матч, и победу одержали монегаски.
5. Тем временем московское «Динамо» досрочно гарантировало себе
возвращение в РФПЛ.
6. «Боруссия» была недовольна тем, что пришлось играть матч на следующий
день после теракта. Томас Тухель и Сократис Папастатопулос сказали об этом
прямым текстом.
7. А Криштиану Роналду всем доволен. Своими голами он принес не только
победу «Реалу», но и установил новый рекорд – 100 мячей в еврокубках.
8. Дидье Дрогба нашел новое место работы. Он стал не только игроком «Финикса»,
но еще и совладельцем клуба.
9. Стартовал первый раунд Кубка Стэнли. Обращаем ваше внимание на «Питтсбург»,
который победил «Коламбус» не без помощи Евгения Малкина.
10. В других матчах «Бостон» обыграл «Оттаву», а «Рейнджерс» - «Монреаль».
Цитата дня: Сократис Папастатопулос: В
УЕФА должны понять, что мы не животные
Блог дня: Почти «дубль» Видаля плюс геройство Нойера на «дубль» Роналду = «Бавария» vs «Реал» 1:2
Именинники дня: Гарри Каспаров, Татьяна Навка, Сергей Гончар, Руди Феллер, Клаудио Браво, Карлес Пуйоль
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