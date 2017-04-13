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Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. СКА во втором овертайме все же дожал «Магнитку» и вышел вперед в серии. Матч получился затяжным, но интересным. Следующая игра пройдет 14 апреля.

2. Из-за затянувшегося хоккея зрители «Матч ТВ» не смогли увидеть игру «Баварии» и «Реала». А посмотреть там было на что. Если коротко, то Мадрид победил 2:1, а Роналду сделал дубль.

3. В параллельном матче «Атлетико» обыграл «Лестер». Счет 1:0 обещает острую борьбу в ответной игре.

4. Вспомним и о более ранних событиях. Так, «Боруссия» и «Монако» сыграли перенесенный накануне из-за взрыва матч, и победу одержали монегаски.

5. Тем временем московское «Динамо» досрочно гарантировало себе возвращение в РФПЛ.

6. «Боруссия» была недовольна тем, что пришлось играть матч на следующий день после теракта. Томас Тухель и Сократис Папастатопулос сказали об этом прямым текстом.

7. А Криштиану Роналду всем доволен. Своими голами он принес не только победу «Реалу», но и установил новый рекорд – 100 мячей в еврокубках.

8. Дидье Дрогба нашел новое место работы. Он стал не только игроком «Финикса», но еще и совладельцем клуба.

9. Стартовал первый раунд Кубка Стэнли. Обращаем ваше внимание на «Питтсбург», который победил «Коламбус» не без помощи Евгения Малкина.

10. В других матчах «Бостон» обыграл «Оттаву», а «Рейнджерс» - «Монреаль».

Цитата дня: Сократис Папастатопулос: В УЕФА должны понять, что мы не животные

Блог дня: Почти «дубль» Видаля плюс геройство Нойера на «дубль» Роналду = «Бавария» vs «Реал» 1:2

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