Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Последними участниками плей-офф стали «Индиана» и «Чикаго».
В первом раунде плей-офф сыграют следующие пары:
Восток: «Бостон» - «Чикаго», «Кливленд» - «Индиана», «Торонто» - «Милуоки», «Вашингтон» - «Атланта».
Запад: «Голден-Стэйт» - «Портленд», «Сан-Антонио» - «Мемфис», «Хьюстон» - «Оклахома», «Лос-Анджелес Клипперс» - «Юта».
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