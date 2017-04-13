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Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Последними участниками плей-офф стали «Индиана» и «Чикаго». 

В первом раунде плей-офф сыграют следующие пары:

Восток: «Бостон» - «Чикаго», «Кливленд» - «Индиана», «Торонто» - «Милуоки», «Вашингтон» - «Атланта».

Запад: «Голден-Стэйт» - «Портленд», «Сан-Антонио» - «Мемфис», «Хьюстон» - «Оклахома», «Лос-Анджелес Клипперс» - «Юта». 

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