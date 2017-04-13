«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в овертайме в плей-офф НХЛ
«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джоэль Уорд, Пол Мартин и Мелкер Карлссон. У «Эдмонтона» отличились Оскар Клефбом и Милан Лучич.
Вторая игра состоится 15 апреля.
Матч
Эдмонтон - Сан-Хосе - 2:3 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Клефбом (Лучич, Эберле), 6:44 (1:0). Лучич (Летесту, Макдэвид), 17:07 (2:0). Уорд (Донской, Власич), 21:43 (2:1). Мартин (Гертль), 45:22 (2:2). Карлссон (Павелски, Власич), 63:22 (2:3).
Место и дата
13 апреля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
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