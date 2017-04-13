Шайба Соботки помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» на старте плей-офф НХЛ
«Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу, а бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Соботка забросил шайбу. Победная шайба на счету Джоэля Эдмундсона. В составе «Миннесоты» отличился Зак Паризе.
Вторая игра состоится 15 апреля.
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Соботка (Стеен), 26:21 (0:1). Паризе (Койву, Гранлунд), 59:37 (1:1). Эдмундсон 77:48 (1:2).
Место и дата
13 апреля 04:30, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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