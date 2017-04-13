Свыше 25 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Кубка конфедераций-2017

Более 25 тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность на Кубке конфедераций в 2017 году.

- Всего на особый учет взято 224 объекта, задействованных в подготовке и проведении Кубка конфедераций. В настоящее время 216 объектов уже введено в эксплуатацию. В четырех городах, принимающих матчи турнира, от МЧС России безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч человек и свыше 1,7 тысяч единиц техники, - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По словам собеседника, сотрудники МЧС России имеют большой опыт в обеспечении безопасности проведения международных мероприятий с массовым пребыванием людей - это Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, Гран-при России «Формулы-1», Всемирные военные игры, летняя Универсиада в Казани, а также чемпионат мира по водным видам спорта.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).