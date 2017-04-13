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Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины, сообщает Marca.

На днях специалист уже провел переговоры с представителями Аргентинской футбольной ассоциацией и дал согласие возглавить национальную команду. Перед этим Сампаоли должен уплатить испанскому клубу компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Контракт аргентинского тренера с «Севильей» рассчитан до лета 2018 года.

После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 лишь 5-е место. Прежний главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса 10 апреля был снят своего поста.  

Хорхе Сампаоли ранее успешно работал со сборной Чили. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2015, одолев в финале аргентинцев.  

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