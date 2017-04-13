Медведцев покинет пост тренера женской сборной России

Тренер женской сборной России Валерий Медведцев покинет свой пост, сообщают «Известия».

- Сергей Медведцев покидает свой пост, - сообщил собеседник «Известий». - Контракт тренера с ЦСП (Центром спортивной подготовки сборных команд России) заканчивается 31 мая и не будет продлен по обоюдному согласию сторон.

Сам Валерий Медведцев отказался комментировать свой уход из женской сборной.



- Когда наступит ясность относительно моей работы в сборной? Пока я не готов говорить на эту тему, обратитесь в СБР, - заявил он.

Напомним, в 2017-м женская сборная повторила худший результат в своей истории, заняв седьмое место в Кубке наций. В группе Медведцева тренировались Светлана Слепцова, Галина Нечкасова, Дарья Виролайнен, Ольга Шестерикова, Диана Якимец, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.