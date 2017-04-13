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Юрий Семин: Хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин хочет сохранить в составе команды Тараса Михалика, Рената Янбаева и Маркеса Майкона.

Контракты этих футболистов с клубом заканчиваются летом 2017 года. 

- Я действительно хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены, - заявил наставник железнодорожников.​​​​​​​ 

33-летний защитник Ренат Янбаев перешел в «Локомотив» из «Кубани» в 2007 году. Почти за 10 лет в московской команде футболист провел на поле 232 матча в различных турнирах и забил два мяча. Нападающий Майкон перешел к железнодорожникам из «Флуминенсе» весной 2010 года. Форвард отыграл за российский клуб 184 матча и забил 29 мячей. Защитник Тарас Михалик оказался в «Локомотиве» летом 2013 года в статусе свободного агента. С тех пор он успел принять участие в 84 матчах и забить один гол. 

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