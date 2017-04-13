Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями в преддверии матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».

- Если все сопоставить, играют две абсолютно равные команды. У «Зенита» достаточно класса и игроков, чтобы противостоять «Спартаку». Они прошли много игр в Лиге чемпионов и сборной, их так просто не сломить. С другой стороны, у «Спартака» тоже очень хорошие футболисты, которые находятся на подъеме и заслуженно лидируют. Плюс «Открытие Арена».

Вполне возможно, что «Зенит» сыграет хороший матч, а над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом. Единственное, что можно сказать точно – если «Зенит» не выиграет, отыграть за 7 туров 8 очков будет маловероятно. А если он победит, остается 5 очков, потом у «Спартака» дальше тяжелейший выезд в Ростов-на-Дону и матч с ЦСКА. Так что в ближайшие 3-4 тура ситуация может полностью измениться, - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 мск. после 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.