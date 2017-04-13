Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль0 : 2Рейнджерс
Хоккей  Миннесота1 : 2 ОТСент-Луис
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Питтсбург3 : 1Коламбус
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями в преддверии матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».

- Если все сопоставить, играют две абсолютно равные команды. У «Зенита» достаточно класса и игроков, чтобы противостоять «Спартаку». Они прошли много игр в Лиге чемпионов и сборной, их так просто не сломить. С другой стороны, у «Спартака» тоже очень хорошие футболисты, которые находятся на подъеме и заслуженно лидируют. Плюс «Открытие Арена».

Вполне возможно, что «Зенит» сыграет хороший матч, а над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом. Единственное, что можно сказать точно – если «Зенит» не выиграет, отыграть за 7 туров 8 очков будет маловероятно. А если он победит, остается 5 очков, потом у «Спартака» дальше тяжелейший выезд в Ростов-на-Дону и матч с ЦСКА. Так что в ближайшие 3-4 тура ситуация может полностью измениться, - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 мск. после 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.  

Голосование: Как завершится центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Правительство Ростовской области готово продать «Ростов», если появится покупательПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, основной акционер «Ростова», готово продать клуб, если появится серьезный покупатель.Власти: Долгов по зарплате перед футболистам и тренерами в «Ростове» нетПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове».Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака»Победа над «Астон Виллой»: два гола Черенкова и яркая игра «Спартака»Почему для меня матч в Бирмингеме 2 ноября 1983 года – самый памятный.Александр Тарханов: Нам без разницы, когда финалАлександр Тарханов: Нам без разницы, когда финалГлавный тренер «Урала» рассказал «Советскому спорту» о лучшем нападающем весны Владимире Ильине и о подготовке к финалу Кубка России.«Ему надо серьезно задуматься над происходящим». За что Мешков переведен в ФНЛ«Ему надо серьезно задуматься над происходящим». За что Мешков переведен в ФНЛВчера известный российский арбитр Виталий Мешков был отстранен от матчей РФПЛ. Вероятно, до конца сезона.Потери «Спартака» перед «Зенитом». Пока вы спали (видео)Потери «Спартака» перед «Зенитом». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Если был офсайд – признай». «Зенит-2» спасся, Талалаев остался недоволен«Если был офсайд – признай». «Зенит-2» спасся, Талалаев остался недоволен«Зенит-2» и «Тамбов» забили шесть мячей на двоих, Жирков пришел поболеть за родную команду, а Талалаев попросил судью признать свою ошибку.Андрей Будогосский: Не стоит волноваться тому, что Карасев не попал на Кубок конфедерацийГлава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский - о Сергее Карасеве.Владислав Радимов: «Зенит-2» и в прошлом году находился в опасной зоне, ничего новогоГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 31-го тура ФНЛ против «Тамбова» (3:3).«Динамо» вернулось в российскую премьер-лигуМосковское «Динамо» сегодня обеспечило себе возвращение в российскую премьер-лигу.«Динамо» сыграло вничью с «Химками»«Динамо» сыграло вничью с «Химками» (0:0) в домашнем матче 31-го тура первенства ФНЛ.Один из моментов, за который судью лишили статуса профессионала (видео)Один из моментов, за который судью лишили статуса профессионала (видео)Георгий Мелкадзе в матче против «Зенита-2» сначала забил гол, а потом ударил по лицу Константина Лобова. Но судья его не удалил.Лимузин за 10 миллионов? Как Александр Кокорин обходится без водительских правЛимузин за 10 миллионов? Как Александр Кокорин обходится без водительских правЕсли верить социальным сетям, футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин приобрел себе новый автомобиль – лимузин за 10 миллионов.Александр Тарханов: Ильин в начале пути, он хочет в сборной игратьГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о прогрессе нападающего Владимира Ильина.Александр Тарханов: Павлюченко с Ильиным еще поборетсяГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, сможет ли Роман Павлюченко вернуться в стартовый состав команды.Хочешь на «Спартак»? «Ростов» в нагрузкуХочешь на «Спартак»? «Ростов» в нагрузку«Советский спорт» изучает маркетинговый ход ЦСКА, который реализует билеты на топ-матчи по новой схеме.Василий Уткин: Не считаю, что Черчесов должен уступить своим принципам и пригласить в сборную ДенисоваОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о ситуации полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, который перестал получать вызов в сборную России.Олег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьОлег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьСамый титулованный тренер «Спартака» высказал мнение, что матч против «Зенита» станет для красно-белых определяющим в борьбе за «золото».Судью Мешкова понизили с категории «Про» до категории «А»Виталий Мешков выведен из категории «Про» и переведен в категорию «А» высшей группы судей, сообщается на сайте «Футбольные арбитры России».«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не оконченаВ чемпионате России уже не раз случались ситуации, когда лидировавший после 22-го тура клуб проигрывал чемпиону восемь и более очков.
Хоккей
Владимир Тарасенко: Я должен играть еще лучше!
Футбол
Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом
Футбол
Юрий Семин: Хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены
Биатлон
Медведцев покинет пост тренера женской сборной России
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости