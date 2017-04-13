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«Советский спорт» поздравляет Сергея Колушева с днем рождения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Говорит главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко.

– Я хочу сказать немного о личном. И заранее прошу прощения у читателя, что нарушаю негласные правила журналистики: мол, негоже писать об издателе в его же издании. Но редакционную политику, в соответствии с законом о СМИ, осуществляет главный редактор, поэтому и законы жанра на правах главреда нарушу.

Мне приходилось за 24 года журналистской карьеры в разных СМИ работать с самыми разными владельцами и издателями. Одним я благодарен за то, что очень по делу учили и направляли, другим – за то, что не учили и не направляли, третьим – за то, что всеми своими поступками учили относиться ко всему философски.

Общаясь с человеком, который является издателем и одним из владельцев «Советского спорта», я, честно признаюсь, не испытываю дискомфорта. Никого в редакции не «ставят на место», показывая, кто в доме хозяин. Никого не поучают, что в наше время уже само по себе редкость. Да, трудности бывают, но разве их не бывает там, где ставятся самые амбициозные задачи?


Сергей Колушев

Сергей, в день Вашего рождения я искренне хочу поблагодарить не только за атмосферу сегодняшнего «Советского спорта» – в конце концов, мы все пытаемся ее в той или иной мере создавать – а за ту интонацию доверия, с которой проходят все наши встречи, разговоры, дискуссии. И за те самые амбициозные задачи, которые сегодня не все решаются ставить. Сегодня большая редкость работать не в издании, которое «выживает в трудный период», как о себе говорят теперь очень многие, а именно там, где видят перспективу, где думают о стратегических задачах, о довольно масштабных планах. И именно это открывает перед всеми нами абсолютно иные горизонты.

Мне искренне хочется пожелать Вам счастья, гармонии, оптимизма, реализации всего задуманного!

Скажу уже не от себя лично, а от всей редакции: уверен, что очень незаметно пройдут несколько оставшихся до нашего юбилея лет и мы вместе будем очень встречать 100-летие нашей любимой газеты!

С уважением, главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко.

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