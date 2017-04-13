Власти: Долгов по зарплате перед футболистам и тренерами в «Ростове» нет

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове».

- Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашения кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-17 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы, - пояснил Гуськов.

Напомним, что «Ростов» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и поиграл в еврокубках. На стадии 1/8 финала «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 по сумме двух матчей.