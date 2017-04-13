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Владимир Тарасенко: Я должен играть еще лучше!

Павел Лысенков, Дмитрий Синицын
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы в гостях над «Миннесотой» (2:1 ОТ) форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.

- Если посчитать проведенные матчи и голы в плей-офф, то у вас лучшая цифра в лиге среди действующих игроков. Есть такая статистика. Что об этом думаете?
- Я даже не знал об этом. Но в целом я не очень доволен своей игрой. Я должен выступать лучше. Есть что улучшать!

- Чем именно недовольны?
- Мне нужно прибавлять во многих моментах. Я обязан играть более продуктивно.

- Но у вас хорошая статистика – пять бросков, два острых момента, передача при победном голе.
- Я говорю только о регулярном чемпионате. А по этому матчу – хорошо, что победили. Была очень тяжелая игра. Время уже полночь. Не так часто удается проводить такие поединки. Но вы сами понимаете, как важно взять первую игру в плей-офф на выезде. Но нет времени праздновать, будем готовиться.

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Соботка (Стеен), 26:21 (0:1). Паризе (Койву, Гранлунд), 59:37 (1:1). Эдмундсон 77:48 (1:2).

Место и дата

13 апреля 04:30, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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