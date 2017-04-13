Нури Шахин: В жизни есть намного более важные вещи, чем футбол

Полузащитник «Боруссии» Нури Шахин после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде заявил, что не мог сосредоточиться на футболе в связи с взрывом рядом с автобусом команды накануне игры.

«Не знаю, поймут ли меня люди, но когда я был на поле во втором тайме, я не думал о футболе.

Прошлым вечером я не осознал, что произошло. И только когда я пришел домой, где меня встречали жена с сыном, я почувствовал, как нам повезло.

Я знаю, футбол очень важен. Мы любим его и получаем травмы. Мы зарабатываем много денег, у нас привилегированная жизнь. Но мы люди, и в этой жизнь есть намного более важные вещи. Прошлой ночью мы почувствовали это», – приводит Daily Mail слова Шахина.

Напомним, УЕФА перенес игру на один день, чем вызвал недовольство игроков и тренерского штаба «Боруссии».

Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча