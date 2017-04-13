Нури Шахин: В жизни есть намного более важные вещи, чем футбол
Полузащитник «Боруссии»
Нури Шахин после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) на
стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде заявил, что не мог сосредоточиться на
футболе в связи с взрывом рядом с автобусом команды накануне игры.
«Не знаю, поймут ли меня люди, но когда я был на поле во втором тайме, я не думал о футболе.
Прошлым вечером я не осознал, что произошло. И только когда я пришел домой, где меня встречали жена с сыном, я почувствовал, как нам повезло.
Я знаю, футбол очень важен. Мы любим его и получаем травмы. Мы зарабатываем много денег, у нас привилегированная жизнь. Но мы люди, и в этой жизнь есть намного более важные вещи. Прошлой ночью мы почувствовали это», – приводит Daily Mail слова Шахина.
Напомним, УЕФА перенес игру на один день, чем вызвал недовольство игроков и тренерского штаба «Боруссии».
Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако.
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча