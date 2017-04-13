Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль0 : 2Рейнджерс
Хоккей  Миннесота1 : 2 ОТСент-Луис
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Питтсбург3 : 1Коламбус
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нури Шахин: В жизни есть намного более важные вещи, чем футбол

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Боруссии» Нури Шахин после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде заявил, что не мог сосредоточиться на футболе в связи с взрывом рядом с автобусом команды накануне игры.

«Не знаю, поймут ли меня люди, но когда я был на поле во втором тайме, я не думал о футболе.

Прошлым вечером я не осознал, что произошло. И только когда я пришел домой, где меня встречали жена с сыном, я почувствовал, как нам повезло.

Я знаю, футбол очень важен. Мы любим его и получаем травмы. Мы зарабатываем много денег, у нас привилегированная жизнь. Но мы люди, и в этой жизнь есть намного более важные вещи. Прошлой ночью мы почувствовали это», – приводит Daily Mail слова Шахина.

Напомним, УЕФА перенес игру на один день, чем вызвал недовольство игроков и тренерского штаба «Боруссии».

Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако.

Матч

Боруссия - Монако - 2:3 (0:2)

Голы

Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).

Состав

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг

Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)

Незабитые пенальти

Фабиньо (Монако), 18

Предупреждения:

Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Филипп Лам: Удаление Мартинеса сильно подкосило насЗащитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.Мануэль Нойер: Счет мог быть и крупнееГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Томас Мюллер: У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в МадридеПолузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Сократис Папастатопулос: В УЕФА должны понять, что мы не животныеЗащитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос выразил недовольство тем, что матч с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов не был перенесен на более поздний срок. Напомним, что «Боруссия» уступила со счетом 2:3.Диего Симеоне: «Лестер» силен дома, нас ждет сложный матчГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Энди Кинг: «Лестер» рассчитывал сохранить шансы на общую победуКриштиану Роналду: У «Баварии» остаются шансыНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Карло Анчелотти: Роналду решил исход матчаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Зинедин Зидан: Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Томас Тухель: Кто-то в Швейцарии решил, что «Боруссия» сегодня должна игратьГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Роналду оформил дубль«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Роналду оформил дубльФутболисты мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили на домашней арене мадридскому «Реалу» (1:2).Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Лестер» на «Висенте Кальдерон»Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Лестер» на «Висенте Кальдерон»Футболисты мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов нанесли поражение «Лестеру» (1:0).Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 мячей в еврокубкахСегодня «Бавария» и мадридский «Реал» проводят первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который проходит в Мюнхене.Роналду забил свой 99-й мяч в еврокубкахСегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Мбаппе признан лучшим игроком матча «Монако» и «Боруссии» в Лиге чемпионовКак сообщает пресс-служба УЕФА, 18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2). \Леонарду Жардим: Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровняГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отметив игру 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.Георгий Черданцев: Видаль – красавец. Нарочно ударил на трибунуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об игре полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, который в первом матче с мадридским «Реалом» успел забить гол и не реализовать пенальти.«Бавария» – «Реал» Роббен проводит 100-й матч в еврокубкахСегодня мюнхенская «Бавария» принимает на своем поле мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Видаль открыл счет в матче «Бавария» – «Реал»Сегодня, 12 апреля, мюнхенская «Бавария» на домашней арене принимает мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Хоккей
Владимир Тарасенко: Я должен играть еще лучше!
Футбол
Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом
Футбол
Юрий Семин: Хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены
Биатлон
Медведцев покинет пост тренера женской сборной России
все новости
Нури Шахин
Нури Шахинвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости