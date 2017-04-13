Евгений Малкин: После первого периода мы начали использовать свою скорость
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
(3:1).
«В первые 20 минут нам не удалось показать хорошую игру. Но потом мы заиграли, как умеем. В том смысле, что мы начали использовать свою скорость. Мы забили первый гол, после чего мы почувствовали себя намного лучше», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, на счету российского форварда, который провел первый матч с 16 марта, две результативные передачи. Малкин ассистировал Брайану Расту и Филу Кесселу.
Вторая игра серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.
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