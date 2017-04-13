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Глава дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Володин покидает свой пост

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель генерального директора субхолдинга «Матч» и директор дирекции спортивных трансляций Борислав Володин покидает канал и субхолдинг.

На «Матч ТВ» Володин работает с 2015 года. Володин является членом академии Российского телевидения с 2010 года, с 1998 года занимал руководящие посты на телеканалах «ТВ Центр», «Муз-ТВ», в телекомпаниях «ВИД» и «Красный квадрат», являлся главным техническим менеджером «Евровидения» и заместителем генерального директора Агентства по проведению церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи.  

- На данный момент вопрос ухода Борислава Володина из холдинга можно считать закрытым, текущая неделя последняя, вместо него дирекцией спортивных трансляций будет руководить Евгений Мейтес, который занимал должность исполнительного директора «Матча» и опыта, подобного опыту Борислава Володина, не имеет, - сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией. 

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