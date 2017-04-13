Правительство Ростовской области готово продать «Ростов», если появится покупатель

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона, основной акционер «Ростова», готово продать клуб, если появится серьезный покупатель.

- На сегодняшний день клуб работает стабильно. Мы очень рассчитываем, что проделанная работа привлечет клубу спонсоров. Если будет серьезный покупатель, правительство за чисто символическую сумму готово продать акции. Для нас важно, чтобы был серьезный партнер, который будет в состоянии сформировать бюджет, позволивший бы клубу стабильно работать. Уже есть интерес, несколько компаний получили от нас информацию об условиях, по которым правительство готово принять решение о продаже акций, - сообщил Гуськов.

Напомним, что «Ростов» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и поиграл в еврокубках. На стадии 1/8 финала «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 по сумме двух матчей. В текущем сезоне после 22 туров «Ростов» занимает восьмое место.