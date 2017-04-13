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Мексиканский футболист хотел провести 22 кг метамфетамина в США, но был задержан

Источник:  RT на русскомКомментарии

Защитник «Тихуаны» Даниэль Гомес арестован на границе США за попытку провезти в страну 22 кг метамфетамина.

Футболист был задержан на пропускном пункте по дороге в Сан-Диего, сообщает «RT на русском». Контрабанда была спрятана под обшивкой его автомобиля и в запасном колесе.

Федеральный суд Сан-Диего выдал постановление о задержании Гомеса, который имеет гражданство США, до завершения расследования.

Отметим, что Тихуана занимает четвертое место в высшей лиге Мексики, отставая на два очка от лидера «Толуки».

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