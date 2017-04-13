Малкин обошел Ягра по голевым передачам в плей-офф за «Питтсбург»
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин сделал две голевые передачи в первом матче первого раунда
плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:1).
Во втором периоде 30-летний российский нападающий поучаствовал в голевых атаках, которые завершились точными бросками Брайана Раста и Филла Кессела.
После этого на счету Малкина стало 83 голевые передачи в 125 матчах плей-офф за карьеру в НХЛ.
Таким образом, Малкин обошел чеха Яромира Ягра по этому показателю. Выступавший за «пингвинов» с 1990 по 2001 годы форвард сделал 82 голевые передачи в плей-офф в 140 матчах.
Теперь Малкин занимает третье место в списке лучших ассистентов в плей-офф в истории «Питтсбурга», уступая Сидни Кросби (88) и Марио Лемье (96).
По набранным очкам Малкин идет четвертым (131) после Кросби (137), Ягра (147) и Лемье (172).
Второй матч серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.