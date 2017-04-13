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Малкин обошел Ягра по голевым передачам в плей-офф за «Питтсбург»

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:1).

Во втором периоде 30-летний российский нападающий поучаствовал в голевых атаках, которые завершились точными бросками Брайана Раста и Филла Кессела.

После этого на счету Малкина стало 83 голевые передачи в 125 матчах плей-офф за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Малкин обошел чеха Яромира Ягра по этому показателю. Выступавший за «пингвинов» с 1990 по 2001 годы форвард сделал 82 голевые передачи в плей-офф в 140 матчах.

Теперь Малкин занимает третье место в списке лучших ассистентов в плей-офф в истории «Питтсбурга», уступая Сидни Кросби (88) и Марио Лемье (96).

По набранным очкам Малкин идет четвертым (131) после Кросби (137), Ягра (147) и Лемье (172).

Второй матч серии пройдет в ночь на субботу по московскому времени также в Питтсбурге.

Матч

Питтсбург - Коламбус - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

Раст (Малкин, Кессел), 21:15 (1:0). Кессел (Малкин, Шульц), 23:45 (2:0). Бонино (Хорнквист, Мяяття), 36:25 (3:0). Калверт (Андерсон), 52:41 (3:1).

Место и дата

13 апреля 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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