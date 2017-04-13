Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль0 : 2Рейнджерс
Хоккей  Миннесота1 : 2 ОТСент-Луис
Футбол  Аякс- : -Шальке 04
Хоккей  Питтсбург3 : 1Коламбус
Хоккей  Россия (U-18)- : -Швеция (U-18)
Футбол  Андерлехт- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кожевников: «Магнитка» сможет победить, только если Кошечкин продолжит выручать

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников сделал проноз на финальную серию Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом».

В третьем матчи серии СКА одержал победу в овертайме со счетом 2:1, питерский клуб повел в серии.  

- «Металлург» держался, как мог. Кошечкин смотрелся изумительно, хотя и пропустил первую шайбу от красной линии. В целом магнитогорцам не хватило свежести - они имели шансы, но их было совсем мало. «Магнитка» сможет победить, только если Кошечкин продолжит выручать, изменить сценарий прошлых матчей им будет трудно.

СКА же сумел нейтрализовать первое звено соперника, но петербужцам не хватило реализации моментов. Если они ее наладят, то серия завершится в пяти матчах, - считает Кожевников.

Четвертая игра финала состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, пятая - в воскресенье в Магнитогорске.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дацюк не сыграет, «Магнитка» не устала. Инсайды команд-финалистов Кубка ГагаринаДацюк не сыграет, «Магнитка» не устала. Инсайды команд-финалистов Кубка ГагаринаЧто важного удалось выяснить после третьего матча СКА с «Металлургом».Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Ягр и в 58 играет!» Измученный СКА засыпает и зажигает (видео)«Ягр и в 58 играет!» Измученный СКА засыпает и зажигает (видео)После долгой победы над «Металлургом» игроки СКА Егор Яковлев и Никита Гусев засыпали, а Александр Дергачев улыбался.«Я их всех знаю!» Как Знарок и Воробьев снова нас с вами обыграли (видео)«Я их всех знаю!» Как Знарок и Воробьев снова нас с вами обыграли (видео)Чем главные тренеры СКА и «Магнитки» смогли удивить нас за две минуты.Александр Гуськов: «Магнитка» сломлена? Не верюАлександр Гуськов: «Магнитка» сломлена? Не верюЭксперт, второй защитник-снайпер в отечественных чемпионатах Александр Гуськов – о победе СКА в третьем матче финальной серии.Крис Ли: Кошечкин – лучший голкипер в КХЛ. Надеемся, он приведет нас к третьему чемпионствуЗащитник «Металлурга» Крис Ли поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).Александр Медведев: Если СКА победит, дополню тату отдельными деталямиЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что сделает в случае победы СКА в финале Кубка Гагарина-2017.Александр Медведев: Все нытики, которые говорят, что у нас хоккей плохой, пускай посмотрят несколько раз матчи СКА и «Магнитки»Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).Дацюк не сыграет в финале Кубка ГагаринаЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о состоянии нападающего армейцев Павла Дацюка.Илья Воробьев: Что после первого матча было, забыли уже. Сейчас к четвертому готовимсяГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против СКА (1:2 2ОТ).Егор Яковлев: Рокировка вратарей никак не влияет на СКА. Шестеркин и Коскинен хорошо играютЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).Олег Знарок: СКА нужно реализовывать свои моменты, мы создали их очень многоГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).Никита Гусев: Гол Зубарева от красной линии? Шайба опять ото льда отскочила, СКА немного повезлоНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).Александр Дергачев: СКА справился с первым звеном «Магнитки»Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от третьего матча финальной серии против «Металлурга» (2:1 2ОТ).«Время первых». Шокирующие факты и цифры о матче СКА – «Магнитка»«Время первых». Шокирующие факты и цифры о матче СКА – «Магнитка»Это было грандиозно! Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями о третьем матче финала Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой».Дольше футбола! Детали уникального матча СКА – «Магнитка» (видео)Дольше футбола! Детали уникального матча СКА – «Магнитка» (видео)СКА и «Металлург» в День космонавтики продемонстрировали инопланетную выдержку.СКА – «Металлург» Мг. Третий матч серии стал рекордным по продолжительности в финалах Кубка ГагаринаТретий матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1 2ОТ) длился 92 минуты 45 секунд.Шайба Дадонова принесла СКА победу над «Металлургом», армейцы вышли вперед в серииВ третьем матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.СКА – «Металлург» – 2:1 (2 ОТ). Как это былоВ рамках третьего матча финальной серии Кубка Гагарина СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом».СКА – «Металлург» Мг. Зубарев забросил шайбу первый раз за два года и впервые за СКАЗащитник СКА Андрей Зубарев открыл счет в третьем матче финала Кубка Гагарина-2017.
Хоккей
Владимир Тарасенко: Я должен играть еще лучше!
Футбол
Владислав Радимов: Над «Спартаком» довлеет то, что он давно не был чемпионом
Футбол
Юрий Семин: Хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены
Биатлон
Медведцев покинет пост тренера женской сборной России
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Александр Кожевников
Александр Кожевниковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости