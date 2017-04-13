Александр Кожевников: «Магнитка» сможет победить, только если Кошечкин продолжит выручать

Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников сделал проноз на финальную серию Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом».

В третьем матчи серии СКА одержал победу в овертайме со счетом 2:1, питерский клуб повел в серии.

- «Металлург» держался, как мог. Кошечкин смотрелся изумительно, хотя и пропустил первую шайбу от красной линии. В целом магнитогорцам не хватило свежести - они имели шансы, но их было совсем мало. «Магнитка» сможет победить, только если Кошечкин продолжит выручать, изменить сценарий прошлых матчей им будет трудно.

СКА же сумел нейтрализовать первое звено соперника, но петербужцам не хватило реализации моментов. Если они ее наладят, то серия завершится в пяти матчах, - считает Кожевников.

Четвертая игра финала состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, пятая - в воскресенье в Магнитогорске.