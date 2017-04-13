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Хельмут Марко: Ферстаппен и Риккардо – лучшая и самая сбалансированная пара пилотов в Формуле-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена лучшим составом пилотов в нынешнем пелотоне.

«В данный момент «Ред Булл» обладает лучшей и самой сбалансированной парой пилотов. Макс и Даниэль делают отличную работу и находятся в своей лучшей форме.

Нынешние пилоты команды являются нашим главным преимуществом. Мы не можем соревноваться с Феттелем и Хэмилтоном, но способны опережать Райкконена и Боттаса. Так мы минимизируем свои потери в отношении лидеров», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, после двух этапов сезона Ферстаппен набрал 25 очков и занимает третье место в личном зачете, уступая только Феттелю и Хэмилтону. У Риккардо 12 очков и шестое место. Австралиец отстает от двух финнов – Боттаса и Райкконена.

Третий этап сезона Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.

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