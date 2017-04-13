Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку

Рабочие «Ростов-Арены» объявили забастовку из-за пятимесячной задержки зарплаты, сообщает DonDay. В течение всей среды строители не приступали к работе.

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить, – рассказал монтажник, пожелавший не называть своего имени. – Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду».

По данным издания рабочие не возобновят строительство, пока не добьются полного расчета за пять месяцев.

На данный момент арена готова на 76 процентов. На стадионе уже идет укладка щебеночного основания футбольного поля. Центр поля готов для укладки инженерных коммуникаций, завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона.

Отметим, что это уже не первая забастовка строителей «Ростов-Арены». В прошлом году также из-за невыплаты заработной платы более приостанавливали работу 700 человек.

Добавим, что подрядчиком строительства стадиона в Ростове-на-Дону является компания «Крокус Интернешнл», входящая в состав «Крокус Групп».