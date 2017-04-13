Пациенты детской больницы пришли на тренировку сборной России в Челябинске

Игроки сборной России пообщались с пациентами Челябинской областной детской больницы, сообщает Znak.com. Юные болельщики пришли на первую тренировку команды на «Арене Трактор».

«К нам пришли детки, которым врачи разрешили посетить подобное мероприятие, – отметили организаторы акции. – Ребята, конечно, застеснялись при виде звезд. Но Валерий Ничушкин разрядил обстановку и подписал каждому подарки. После этого дети посмотрели тренировку сборной и были в восторге».

В числе прочего ребята получили в подарок билеты на матчи Еврочелленджа с Францией.

Напомним, матчи Россия – Франция пройдут в Челябинске 13 и 15 апреля. В четверг начало матча – 18:30 (мск), начало матча в субботу – 12:00 (мск).