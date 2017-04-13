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Хави Грасия: Давайте не будем тосковать по тем, кого уже нет в «Рубине»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от встречи с «Краснодаром» в матче 23-го тура РФПЛ.

– Какие кадровые изменения планируете к матчу с «Краснодаром»?
– А вы мне можете сказать, как будет играть «Краснодар»? И я тоже не могу этого сказать. Это уже сформированная команда, играющая по схожей модели. А о наших построениях и тактических действиях – у нас были изменения. К матчу с «Краснодаром» я не буду говорить о схеме, но мы изучаем все аспекты.

– В последних матчах «Рубин» пропускал голы из центра защиты, а в запасе у вас только Санчес. Не сожалеете, что отпустили Кверквелию?
– Если у команды нет хороших результатов, то вспоминают футболистов, которые по тем или иным причинам покинули команду или не играют. Давайте не будем тосковать по тем, кого нет и будем рассчитывать на тех, кто есть в составе и кто должен прибавить, – цитирует Грасию «Бизнес Online». 

Напомним, что «Рубин» после 22 туров занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 28 очков.  Матч «Рубин» – «Краснодар» состоится 15 апреля в Казани.

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