Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Локомотивом»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Локомотивом» (0:0).
По мнению болельщиков «Ростова», лучшим стал вратарь Никита Медведев.
Никита Медведев - лучший игрок нашей команды в матче с "Локо". Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/qIzDa7Pdja— Football Club Rostov (@rostovfc) 13 апреля 2017 г.
Напомним, что Медведев не пропускает в чемпионате России уже 592 минуты подряд.
В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» в гостях сыграет с ЦСКА, Матч состоится 15 апреля, в 14:30.
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