Тарас Бурлак: Мы не имели право терять очки с «Томью»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от матча с «Томью» (2:2) в 22-м туре РФПЛ.

– Многое не получалось и все это понимают: реализация хромает и ошибки в обороне – почти каждый момент нам забивают. С «Томью» было два удара, с «Уралом» – три удара и два гола. Нужно внимательнее играть в обороне и забивать свои моменты. Команда переживает и это факт, после игры с «Томью» минут двадцать сидели в гробовой тишине в раздевалке. Все понимают, что мы не имеем право терять очки с «Томью». Но так случилось и нужно дальше работать. Мы в долгу перед болельщиками, нам стыдно. Но кроме как работать нам ничего не остается, – цитирует Бурлака «Бизнес Online».

«Томь» дома сыграла вничью с «Рубином» (2:2) в 22-м туре РФПЛ. У хозяев поля отличились Алексей Пугин и Александр Соболев, у гостей – Максим Лестьенн (дубль). На 26-й минуте нападающий казанцев Жонатас не забил пенальти.