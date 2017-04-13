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Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и Хованцев

Источник:  «Известия»Комментарии

Вице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.

«Судьбу тренеров женской сборной определит правление СБР. Они провели голосование, сейчас идут консультации, и до 20 апреля будет выработано окончательное решение.

На пост старшего тренера команды рассматриваются кандидатуры Владимира Королькевича, Сергея Коновалова, Виталия Норицына и Анатолия Хованцева.

Понятно одно: сборную возглавит человек, который уже знаком с этой кухней, хорошо знает наших спортсменок. До Олимпийских игр меньше года, поэтому времени на раскачку практически нет», – приводят «Известия» слова Барнашова.

Напомним, в нынешнем сезоне старшими тренерами женской сборной были Медведцев и Норицын. По информации издания, контракт с Медведцевым продлен не будет.

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