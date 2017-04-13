Дмитрий Комбаров: Сыграем с «Зенитом» в наш футбол

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями в преддверии матча с «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ.

– Дзюба воспитанник «Спартака», для него это принципиальный матч. Этот фактор может помочь «Зениту»?

– Дзюба — мощный нападающий, он наконечник копья «Зенита». Но мотивация у всех игроков будет просто запредельная. Это битва за шесть очков.

– Чем силен «Спартак»?

– Единством.

– Чем опасен «Зенит»?

– У них мощная атака. Данни действует опасно и тонко, создает много остроты впереди. Но мы не боимся, наоборот, ждем этой игры. Скорее бы уже. Подойдем к матчу в полной боевой готовности, разберем все действия «Зенита» и сыграем с ними в наш футбол, – цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 мск. после 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.