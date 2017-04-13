Лундквист вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по сухим матчам в плей-офф

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 31 бросок в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем» (2:0).

Для 35-летнего шведского вратаря этот сухой матч стал десятым в карьере в плей-офф лиги, благодаря чему он вышел на единоличное первое место в истории «Рейнджерс».

До этого Лундквист делил лидерство с Майком Рихтером, который играл за клуб из Нью-Йорка с 1990 по 2003 годы.

Отметим, что Лундквист проводит 12-й сезон в НХЛ, в 11 из которых команда выходила в плей-офф.

Добавим, что первую в серии победу принесли «Рейнджерс» голы Таннера Гласса и Михаэля Грабнера.

Второй матч серии пройдет 14 апреля также в Монреале.