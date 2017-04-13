Лундквист вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по сухим матчам в плей-офф
Голкипер «Рейнджерс»
Хенрик Лундквист отразил 31 бросок в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ с
«Монреалем» (2:0).
Для 35-летнего шведского вратаря этот сухой матч стал десятым в карьере в плей-офф лиги, благодаря чему он вышел на единоличное первое место в истории «Рейнджерс».
До этого Лундквист делил лидерство с Майком Рихтером, который играл за клуб из Нью-Йорка с 1990 по 2003 годы.
Отметим, что Лундквист проводит 12-й сезон в НХЛ, в 11 из которых команда выходила в плей-офф.
Добавим, что первую в серии победу принесли «Рейнджерс» голы Таннера Гласса и Михаэля Грабнера.
Второй матч серии пройдет 14 апреля также в Монреале.
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Глэсс 9:50 (0:1). Грабнер (Фаст), 58:50 (0:2).
Место и дата
13 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция