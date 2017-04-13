Виктор Икпеба: Мбаппе был просто таки гигантом!

Бывший нападающий «Монако» и «Боруссии» Виктор Икпеба – об игре Килиана Мбаппе в матче этих команд в 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде (2:3).

«Честно говоря, я думал, что надо дать еще подрасти парнишке, но в этом матче… Мбаппе был просто таки гигантом! – сказал газете L’Equipe Икпеба. – Пусть даже ему немного повезло, когда забивал первый гол, но ведь надо было оказаться там – на месте центрального нападающего. А второй гол – это демонстрация таланта. Тут все было – и концентрация, и великолепная техника удара. Если он забивает такие голы в таких напряженных матчах – можно не беспокоиться за его будущее! Просто невероятно! Сколько игроков более опытных могли так отыграть столь ответственный матч, как будто это был дворовый междусобойчик? Вопрос только: сможет ли «Монако» удержать Мбаппе?»