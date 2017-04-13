Виктор Икпеба: Мбаппе был просто таки гигантом!
Бывший нападающий «Монако» и «Боруссии» Виктор Икпеба – об игре Килиана Мбаппе в матче этих команд в 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде (2:3).
«Честно говоря, я думал, что надо дать еще подрасти парнишке, но в этом матче… Мбаппе был просто таки гигантом! – сказал газете L’Equipe Икпеба. – Пусть даже ему немного повезло, когда забивал первый гол, но ведь надо было оказаться там – на месте центрального нападающего. А второй гол – это демонстрация таланта. Тут все было – и концентрация, и великолепная техника удара. Если он забивает такие голы в таких напряженных матчах – можно не беспокоиться за его будущее! Просто невероятно! Сколько игроков более опытных могли так отыграть столь ответственный матч, как будто это был дворовый междусобойчик? Вопрос только: сможет ли «Монако» удержать Мбаппе?»
Матч
Голы
Мбаппе 20 (0:1). Бендер 34 (0:2 - автогол). Дембеле 58 (1:2). Мбаппе 80 (1:3). Кагава 84 (2:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 46), Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер (Шахин, 46), Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва (Дирар, 66), Моутинью, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85)
Незабитые пенальти
Фабиньо (Монако), 18
Предупреждения:
Папастатопулос, 16; Гинтер, 39 - Эмерсон, 46; Лемар, 59; Дирар, 69; Фабиньо, 81; Субашич, 87
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция